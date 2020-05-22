Полтавщина одной из первых начала выплачивать 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19

На надбавки полтавским медикам выделили более 1,6 млн грн

Фото: Полтавская ОГА

На надбавки полтавским медикам выделили более 1,6 млн грн

Работникам Полтавского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф насчитали 300% надбавки к окладу за апрель.

Доплаты за апрель уже насчитали 130 медикам - 18 врачам, 66 фельдшерам и 46 водителям "скорых".

О выплате надбавок сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем телеграмм-канале и в соцсети Facebook.

Я акцентирую на том, что, начиная с апреля, надбавки медперсоналу, который борется с COVID, выплачивают через НСЗУ. Все медучреждения Полтавщины, которые должны были заключить контракты, это уже сделали. Ожидаем от НСЗУ перерасчет всех предусмотренных средств в медучреждения области", - подчеркнул Олег Синегубов.

Председатель ОГА подчеркнул, что состояние выплат медикам постоянно контролируется облгосадминистрацией.

Полтавщина одна из первых начала выплачивать 300% надбавки медикам, работающим с больными COVID. Еще вчера вечером... Опубликовано Олегом Синєгубовим Пятница, 22 мая 2020 г.

Напомним, что за март 78 медицинских работников учреждений здравоохранения Кременчуга, которые были заняты на ликвидации острой респираторной болезни СОVID-19, получили выплаты на общую сумму 223,4 тысяч грн. Эти расходы осуществлены за счет перечисленной субвенции из государственного бюджета. Кроме того, медикам было выплачено стимулирующие доплаты в виде премии на общую сумму 1477,6 тысяч грн.

В целом Полтавская область первой в полном объеме выплатила обещанную доплату медицинским работникам, которые работали с больными COVID-19.

Также сегодня медики Полтавщины получители 49 новых карет "скорой".