09:12  13 апреля
Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона
09:50  13 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102
12:32  13 апреля
В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2020, 16:06 1

В Ровенской области местные дельцы вместе с лесниками четыре года незаконно добывали песок

Читайте також
українською мовою
13 апреля 2020, 16:06 1
Читайте також українською мовою
На Ровенщине Служба безопасности Украины блокировала незаконную добычу песчаной смеси в промышленных масштабах, организованный на территории государственного лесного хозяйства в Костопольском районе
На Ровенщине Служба безопасности Украины блокировала незаконную добычу песчаной смеси в промышленных масштабах, организованный на территории государственного лесного хозяйства в Костопольском районе

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет RegioNews.

По данным следствия, одна из местных коммерческих структур под видом организации зоны отдыха начала в 2016 году незаконную разработку недр государственного лесного угодья.

Злоумышленники экскаваторами сняли почвенный покров на участке площадью более 14 га и организовали добычу полезных ископаемых за помощью земснарядов. В среднем за день дельцы вывозили от 10 до 20 грузовиков с песком по 20 тонн каждая. Реализовывали нелегально добытую смесь местным частным фирмам по рыночным ценам в обход налогового законодательства.

В результате противоправной деятельности был причинен существенный вред экосистеме региона: на месте нелегальной разработки образовался несколькометровый песчаный карьер. Таким образом участок восстановлению не подлежит.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. На месте нелегального промысла изъято тяжелую технику и земснаряд.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе и чиновники лесного хозяйства.


Ровно СБУ криминал пещаный карьер
СБУ разоблачило более 150 агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе
13 апреля 2020, 15:19
Горели здания и взрывались бочки с горючим: ровенским спасателям с трудом удалось потушить пожар в монастыре
12 апреля 2020, 17:49
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 апреля 2020, 11:49
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Последние Популярные
Геннадий Москаль
Анна Новосад
Александр Хорсуненко
Все блоги »
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Коронавирус в Украине и мире: неутешительное сравнение статистики
13 апреля 2020, 10:32
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »