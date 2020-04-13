В Ровенской области местные дельцы вместе с лесниками четыре года незаконно добывали песок
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет RegioNews.
По данным следствия, одна из местных коммерческих структур под видом организации зоны отдыха начала в 2016 году незаконную разработку недр государственного лесного угодья.
Злоумышленники экскаваторами сняли почвенный покров на участке площадью более 14 га и организовали добычу полезных ископаемых за помощью земснарядов. В среднем за день дельцы вывозили от 10 до 20 грузовиков с песком по 20 тонн каждая. Реализовывали нелегально добытую смесь местным частным фирмам по рыночным ценам в обход налогового законодательства.
В результате противоправной деятельности был причинен существенный вред экосистеме региона: на месте нелегальной разработки образовался несколькометровый песчаный карьер. Таким образом участок восстановлению не подлежит.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. На месте нелегального промысла изъято тяжелую технику и земснаряд.
Продолжаются следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе и чиновники лесного хозяйства.
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