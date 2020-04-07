Служба безопасности Украины в Хмельницкой области разоблачила организованную группировку, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов

Служба безопасности Украины в Хмельницкой области разоблачила организованную группировку, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на СБУ и ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Трое жителей региона нелегально производили средства поражения для продажи. Фигуранты занимались переработкой травматического оружия в боевое, а также восстанавливали устаревшие образцы вооружений.

Подпольные мастерские они оборудовали в гаражном помещении в областном центре и на территории частного домовладения в поселке Ярмолинцы. Своих клиентов участники группы подыскивали через специализированные интернет-платформы и почтой переправляли товар заказчикам. Также фигуранты самостоятельно реализовывали средства поражения на территории региона, в том числе и представителям криминальных кругов.

Правоохранители задержали лидера группировки на одной из улиц Хмельницкого во время попытки незаконной продажи пистолета Макарова и 550 патронов различного калибра. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправного сбыта задержанным 6 пистолетов и почти 150 патронов к ним.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова, подствольный гранатомет ГП-25, 8 пистолетов, 2 револьвера, 1100 патронов различного калибра, комплектующие к средствам поражения и большое количество магазинов до автоматов и пистолетов. Также обнаружено оборудование и инструменты для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Решается вопрос об уведомлении участников группы о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.