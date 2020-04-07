В Хмельницкой области в подпольных цехах изготавливали огнестрельное оружие
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на СБУ и ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.
Трое жителей региона нелегально производили средства поражения для продажи. Фигуранты занимались переработкой травматического оружия в боевое, а также восстанавливали устаревшие образцы вооружений.
Подпольные мастерские они оборудовали в гаражном помещении в областном центре и на территории частного домовладения в поселке Ярмолинцы. Своих клиентов участники группы подыскивали через специализированные интернет-платформы и почтой переправляли товар заказчикам. Также фигуранты самостоятельно реализовывали средства поражения на территории региона, в том числе и представителям криминальных кругов.
Правоохранители задержали лидера группировки на одной из улиц Хмельницкого во время попытки незаконной продажи пистолета Макарова и 550 патронов различного калибра. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправного сбыта задержанным 6 пистолетов и почти 150 патронов к ним.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова, подствольный гранатомет ГП-25, 8 пистолетов, 2 револьвера, 1100 патронов различного калибра, комплектующие к средствам поражения и большое количество магазинов до автоматов и пистолетов. Также обнаружено оборудование и инструменты для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.
Изъятые предметы направлены на экспертизу.
Решается вопрос об уведомлении участников группы о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках уголовного производства, начатого за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
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