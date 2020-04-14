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14 апреля 2020, 16:19 8

Луцкие чиновники одели в маски Лесю Украинку и князя Любарта

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14 апреля 2020, 16:19 8
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Управление туризма и продвижения Луцкого городского совета креативно отнеслось к разъяснительной работе с горожанами во время карантина и одело в маски известных в Украине волынян
Управление туризма и продвижения Луцкого городского совета креативно отнеслось к разъяснительной работе с горожанами во время карантина и одело в маски известных в Украине волынян

Об этом пишет Regionews.

На своей странице в Facebook чиновники изобразили выдомих государственных и культурных деятелей, родом из Волыни в защитных масках с цитатами о основные правила безопасности во время карантина.

Следуйте карантина и оставайтесь здоровыми! #імена_луцька #карантиннібудні

Опубликовано Управление туризма и промоции города Луцкого городского совета Вівторок, 14 апреля 2020 года.


Луцк Волынь горсовет карантин работа маски
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