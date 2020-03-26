В Луцке с медиков берут деньги за проезд
В Луцке водители маршруток берут из врачей медучреждений 6 гривен за проезд. Хотя на перевозку медиков из бюджета Луцкого городского совета выделили 500 тысяч гривен
В Луцке водители маршруток берут из врачей медучреждений 6 гривен за проезд. Хотя на перевозку медиков из бюджета Луцкого городского совета выделили 500 тысяч гривен
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на volyninfa.com.ua.
Информацию прокомментировал начальник Волынского областного управления здравоохранения Игорь Ващенюк.
"Напомним, из бюджета Луцкого городского совета областным медицинским учреждениям, которые расположены в Луцке, решили направить 500 тысяч гривен на обеспечение довоза работников к месту работы. Перевозки медиков в Луцке осуществляют 48 автобусов.
Есть такая информация, что водители берут из медиков 6 гривен. Думаю, мы найдем ресурсы, чтобы этого не было ", - сказал Игорь Ващенюк.
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