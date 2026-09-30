В Олешках оккупанты забирают у людей продукты от ВСУ – ГВА

Фото: из открытых источников

Российские оккупанты забирают у жителей временно оккупированных Олешек продукты, которые украинские военные передают людям с помощью дронов

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказала глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко, передает RegioNews.

По ее словам, украинские военные уже неоднократно сбрасывали местным жителям продукты. В последний раз такая доставка была самой большой – людям передали около четырех тонн продуктов.

"Кто получил пакет, кто несколько пакетов, кому не удалось получить ничего", – рассказала Гасаненко.

Она отметила, что российские военные забирают у людей полученные продукты. Кроме того, оккупанты требуют объяснить их происхождение, если они не российского производства. По словам главы ГВА, людям заявляют, что получение помощи от ВСУ якобы свидетельствует о сотрудничестве с украинскими военными.

Гасаненко также сообщила, что в Олешковской общине продолжают исчезать люди, которых, по ее словам, похищают российские военные.

"У нас семья исчезла бесследно. Мы не знаем, где они. Забрали на подвал – и все. Живы или нет – неизвестно", – сказала она.

Как известно, по данным СМИ, к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках Херсонской области, где местные жители остаются без еды, могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Оккупационные власти не раскрывают данные о количестве людей, которые остаются в Олешках.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.