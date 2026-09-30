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30 вересня 2026, 08:51

Готувала теракти у Вінниці: агентку російської розвідки засудили до 15 років

30 вересня 2026, 08:51
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Агентка російської воєнної розвідки отримала 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жінку викрили у березні 2025 року під час підготовки терактів у Вінниці

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканка Київщини, яку завербували російські спецслужби, мала організувати підрив автомобіля військовослужбовця ЗСУ та адміністративної будівлі поліції.

За матеріалами справи, жінка шукала заробіток у Telegram-каналах, де на неї вийшли представники російських спецслужб. Після вербування вона приїхала до Вінниці та отримала завдання від куратора.

Співробітники СБУ затримали її під час виконання завдання. Під час обшуків правоохоронці вилучили два саморобні вибухові пристрої та мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Чернігівщині 17-річна агентка РФ отримала 10 років ув’язнення за шпигунство. Неповнолітня під виглядом поїздок у таксі збирала інформацію про українську протиповітряну оборону для коригування російських ударів.

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