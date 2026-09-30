Фото: ОВА

В течение минувшего вечера и ночи на 30 сентября российские войска нанесли удары по 7 объектам в Житомирском, Коростенском и Звягельском районах

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС, передает RegioNews.

Под вражеским ударом оказались объекты энергетики, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

В результате атак возникли пожары на объектах. Также сгорели 4 легковых автомобиля.

Спасатели ликвидировали все пожары и обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

На месте также работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь местным жителям.

Напомним, в Черкасской области в результате российской атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Пострадавших нет.