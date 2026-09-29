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29 сентября 2026, 15:59

СБУ заочно сообщила о подозрении гауляйтеру Донецка из-за депортации 31 украинского ребенка

29 сентября 2026, 15:59
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Фото иллюстративное
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Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении руководителю оккупационной администрации Донецка Алексею Кулемзину и его подчиненной Елене Вербовский. По данным следствия, они причастны к организации незаконного вывоза не менее 31 украинского ребенка в Россию.

Об этом сообщила СБУ, передает RegioNews .

Речь идет о Кулемзине, который возглавляет оккупационную администрацию Донецка, и Вербовскую - главу оккупационного "отдела по делам семьи и детей".

По материалам дела, они участвовали в организации депортации украинских детей в пансионат "Поляны" под Москвой. Это заведение входит в структуру управления делами президента РФ.

Как установило следствие, вывоз детей происходил во исполнение так называемого "постановления №84", подписанного гауляйтером Денисом Пушилиным. Документ предусматривал вывоз несовершеннолетних жителей временно оккупированных территорий Украины в Россию под предлогом "оздоровления".

К реализации этого решения Пушилин, по данным СБУ, привлек свою "советницу" Элеонору Федоренко и бывшую руководительницу оккупационной "службы по делам семьи и детей" Светлану Майбороду. Осенью 2024 года СБУ заочно сообщила им о подозрении в совершении военных преступлений.

По данным расследования, всего в Россию принудительно вывезли, по меньшей мере, 31 украинского ребенка — 16 парней и 15 девушек.

Из них 22 несовершеннолетних, по данным следствия, были депортированы из временно оккупированного Мариупольского района. В частности, троих детей принудительно забрали у их родного отца, которого впоследствии заключили в тюрьму в Оленовской колонии.

Еще девять детей, как отмечает СБУ, российские военные и представители оккупационных властей забрали из детских социальных центров в Шахтерске и Харцызске.

После перемещения в пансионат под Москвой часть детей передавали под опеку гражданам России. В частности, один несовершеннолетний из Мариуполя, по данным следствия, передан уполномоченному президенту РФ по правам ребенка Марии Львовий-Беловой.

В СБУ отмечают, что такие действия нарушают требования статьи 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

Кулемзину и Вербовский заочно сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку подозреваемые скрываются на временно оккупированной территории Украины, правоохранители проводят комплексные мероприятия по привлечению их к уголовной ответственности.

Напомним, что Ивано-Франковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 46-летнему губернатору Рязанской области Российской Федерации, находящемуся под санкциями Украины и Европейского Союза из-за причастности к депортации украинских детей.

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