Взрыв вместо финиша: пограничники показали, как уничтожают российских "гонщиков"
Пограничники показали свежие кадры с фронта. Военные накрыли огнем кафиров, пытавшихся продвинуться на двух колесах
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Подразлив "Алекс" бригады "Форпост" атаковал россиян, передвигавшихся на квадроциклах. Кадры были сделаны на Южно-Слобожанском направлении.
"Три наземных роботизированных комплекса врага так и не проявили обещанного искусственного интеллекта, безвольно сгорев на позициях. Вражеский квадроцикл успешно завершил свой последний заезд эффектным взрывом вместо финиша. А мотоцикл не удалось замаскировать должным образом", - говорят военные.
Напомним, подразделения Сил обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа поразили ряд военных целей окупантов на временно оккупированных территориях и в РФ. В частности, поражены места хранения, подготовки и пуска вражеских ударных БПЛА.