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07 вересня 2026, 23:20

На Вінниччині чоловік відмовився служити, бо "воювати повинно НАТО"

07 вересня 2026, 23:20
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Фото з відкритих джерел
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У Вінницькій області чоловік відмовився служити у війську під час воєнного стану. Причиною він назвав те, що, на його думку, Україну повинні захищати країни Північного Альянсу

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У 2024 році чоловік отримав повістку. Він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Проте, коли чоловіку намагались повторно вручити бойову повістку, він відмовився.

На суді він пояснив, що відмовився від повістки, тому що, на його думку, після передачі зброї Україною зброї НАТО саме країни Альянсу мають воювати та захищати українців.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області судили інспектора прикордонної служби. Він організував схему для ухилення від мобілізації. Щонайменше п'ятеро людей скористались "послугами". З кожного клієнта прикордонник отримував по 5 тисяч доларів.

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