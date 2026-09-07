В Одесской области безработный за российские рубли охотился на авто украинских военных

Фото: СБУ

В Одесской области судили мужчину, который работал на россиян. Он согласился за денежное вознаграждение совершать поджоги по их заказу

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Местный безработный искал работу в соцсетях, и тогда его завербовали россияне. Они предложили ему деньги за поджоги административных зданий и авто украинских военных. Мужчина согласился.

По инструкциям россиян мужчина изготовил легковоспламеняющиеся смеси и сначала поджег здание местного сельсовета. Видео с пожаром он отправил как "отчет" своему "российскому заказчику". После этого он поджег внедорожник ВСУ, привлеченный к выполнению служебных задач.

Правоохранители задержали агента "по горячим следам". Теперь он получил наказание. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.