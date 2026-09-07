14:47  07 сентября
В Харькове Tesla влетела в столб: погибли нацгвардеец и пассажирка
16:09  07 сентября
Движение метро и мостов в Киеве во время тревог: как будет работать транспорт
16:55  07 сентября
Россияне ударили по табачной фабрике в Прилуках
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2026, 22:20

В Одесской области безработный за российские рубли охотился на авто украинских военных

07 сентября 2026, 22:20
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Одесской области судили мужчину, который работал на россиян. Он согласился за денежное вознаграждение совершать поджоги по их заказу

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Местный безработный искал работу в соцсетях, и тогда его завербовали россияне. Они предложили ему деньги за поджоги административных зданий и авто украинских военных. Мужчина согласился.

По инструкциям россиян мужчина изготовил легковоспламеняющиеся смеси и сначала поджег здание местного сельсовета. Видео с пожаром он отправил как "отчет" своему "российскому заказчику". После этого он поджег внедорожник ВСУ, привлеченный к выполнению служебных задач.

Правоохранители задержали агента "по горячим следам". Теперь он получил наказание. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса - Рени СБУ агент рф
Возобновился на службе после СОЧ для шпионажа: на Николаевщине задержали "крота" ФСБ в рядах ВСУ
07 сентября 2026, 15:17
В Харькове студент поджег дверь квартиры волонтера после якобы звонка от СБУ
04 сентября 2026, 20:00
СБУ обнародовала видео с заместителем командира РДК: адвокат заявил о давлении и угрозах
03 сентября 2026, 12:31
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Винницкой области мужчина отказался служить, потому что "воевать должно НАТО"
07 сентября 2026, 23:20
В Киевской области жестоко избили 13-летнюю девочку
07 сентября 2026, 22:40
Взрыв вместо финиша: пограничники показали, как уничтожают российских "гонщиков"
07 сентября 2026, 21:55
В Украине резко дорожает бензин: на сколько выросли ценники на АЗС
07 сентября 2026, 21:35
В Закарпатье поймали российского дезертира, который надеялся сбежать через Украину
07 сентября 2026, 20:30
На Киевщине в результате столкновения двух авто травмировались четыре человека
07 сентября 2026, 20:13
Россияне обстреляли четыре района Днепропетровщины: повреждены АЗС и автошкола, возникли пожары
07 сентября 2026, 19:46
Игра в поддавки: что на самом деле означает визит Кушнера и Виткоффа в Киев
07 сентября 2026, 19:29
В Киеве предприниматель самовольно построил двухэтажное здание и сдавал его под магазин
07 сентября 2026, 19:08
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Наталья Панченко
Вадим Денисенко
Все блоги »