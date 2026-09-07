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07 сентября 2026, 23:40

Угроза массированного обстрела: зафиксирован вылет российских Ту-160

07 сентября 2026, 23:40
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Фото из открытых источников
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В мониторинговых каналах уже сообщают о подготовке российских самолетов к вылетам. Киевляне готовятся к тяжелой ночи в метро

Об этом сообщают в мониторинговых каналах, передает RegioNews.

Разведка фиксирует размещение подразделений 101-й ракетной бригады РФ, на вооружении которой находится этот ракетный комплекс.

Кроме того, мониторинги сообщают о вероятности массированных ударов. В частности, речь идет о Киевской области. Сообщается, что зафиксирован вылет 4 Ту-160 с Дальнего Востока — боевой вылет, на пусковых рубежах ожидаются около 02:00–02:30.

Также есть возможность боевого вылета бортов Ту-95МС. Фиксируют активность по пунктам управления стратегической авиации РФ.

В СМИ также публикуют видео, где можно увидеть, как киевляне уже готовятся к тяжелой ночи в метро.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Украину 92 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 12 локациях. Также обломки сбитого беспилотника упали на одной локации.

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