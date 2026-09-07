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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
07 сентября 2026, 19:29

Игра в поддавки: что на самом деле означает визит Кушнера и Виткоффа в Киев

07 сентября 2026, 19:29
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После вчерашнего приезда Кушнера и Виткоффа хочется помыть не только руки, но и глаза
После вчерашнего приезда Кушнера и Виткоффа хочется помыть не только руки, но и глаза
Фото: Укрзализныця
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Я не психолог, но кое-что понимаю в коммуникациях, языке тела и архетипах политиков. Оба гостя – абсолютно предсказуемые персонажи с большим эго, с исключительным желанием сохраниться в окружении Трампа (а следовательно – прогибаются там, где надо и не надо, лишь бы не вышвырнули их с места, где можно зарабатывать) и с полным непониманием мировых процессов. Их миссия "миротворцев" – не навредить самим себе, а еще лучше где-то "прикурить" на обстоятельствах и возможностях. Поэтому думать, что их приезд в Киев что-то кардинально изменит с осени 2025-го года – себя обманывать. В Кремле это давно прочитали. И поэтому готовы играть с Виткоффом в игру в поддавки и мысленно посылать куда подальше. Да и с Трампом они делают то же самое, но в более "утонченной" форме.

Что делать? Со следующего года в США стартует президентская кампания. И у Белого Дома просто не станет времени распыляться на все направления. Мы не удержим внимание США, как бы нам этого ни хотелось. А параллельно в Европе будет целый парад выборов, которые не предвещают хороших новостей. То есть у нас по большому счету есть время "принуждения Кремля к переговорам" до апреля следующего года. Поэтому зима должна быть страшной не только для нас (что уже традиционно), но и для русских. Только увеличение ударов сможет стать фактором для России что-то там пересматривать. По сути, для выхода на финишную прямую этого противостояния остались считанные месяцы.

Читайте также: Трамп, Путин и Украина: кто на кого будет давить и чем это закончится

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Украина РФ война переговоры Виткофф Кушнер
 
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