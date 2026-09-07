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В столице определили новые правила работы метрополитена и мостов через Днепр во время "желтого" и "красного" уровней угрозы

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

Во время "желтого" уровня без ограничений будет работать зеленая ветвь (Сырецко-Печерская) с движением через Южный мост. В случае "красного" уровня угрозы поезда этой линии будут курсировать по двум отдельным участкам: от "Сырца" до "Выдубичей" и от "Славутича" до "Красного хутора". Красная ветвь (Святошинско-Броварская) будет работать, как и до этого – в ограниченном режиме – только на подземном участке от "Академгородка" до "Арсенальной".

Наземный общественный транспорт и дальше будет курсировать без ограничений. Также город уже организовал дополнительный автобусный маршрут, дублирующий маршрут красной ветки метро. Он курсирует постоянно от станции метро "Дворец спорта" через станцию метро "Арсенальная" до метро "Лесная".

Изменения коснутся и движения по автомобильным мостам. Во время воздушной тревоги Южный и Подольско-Воскресенский мосты будут работать с технологическим перекрытием на 30 минут после объявления и отбоя тревоги (на Подольско-Воскресенском также вводится реверсное движение).

При этом во время воздушной тревоги заезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука будет закрыт.

Дарницкий, Северный мосты и мост Патона будут работать без изменений.

Напомним, с 10 сентября комендантский час в столице будет сокращен и продлится с 01:00 до 05:00 утра. Таким образом, общественный транспорт будет работать на час дольше.