Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

28-летний мужчина обратился к адвокату за консультацией по продолжению III группы инвалидности. Однако юрист предложил ему "повлиять" на решение членов комиссии по оценке повседневного функционирования лица по продлению инвалидности. За свою "помощь" адвокат хотел получить 9 тысяч долларов.

Планировалось, что клиент пройдет фиктивное лечение в течение трех месяцев. Однако 41-летний юрист был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Теперь ему грозит лишение свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.