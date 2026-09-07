Украине нужны новые переговоры с ЕС и МВФ. Без этого экономика рухнет

Экономика Украины стремительно рушится. В то же время правительство продолжает жить так, будто нет закрытых портов и катастрофы с экспортом. И при этом, мы закрываем глаза на объективную реальность

Экономика Украины стремительно рушится. В то же время правительство продолжает жить так, будто нет закрытых портов и катастрофы с экспортом. И при этом, мы закрываем глаза на объективную реальность

Фото из открытых источников

1. Начну не с Украины. Недавно правительство Канады в ответ на введение американских тарифов приняло ряд решений, уменьшающих нагрузку на компании, пострадавшие от давления Дональда Трампа. И прежде всего это касается железнодорожных и портовых тарифов. К сожалению, Украина пока находится на уровне проведения совещаний. Месяц идут совещания. Без каких-либо весомых решений.

2. Кто бы что ни говорил, альтернативы морским портам у нас нет. Без них, наш экспорт, как зерна, металлургии так и всей остальной нашей продукции не просто усложнен, он падает на 30-50% в зависимости от продукции. И все это происходит на фоне слишком высоких тарифов Укрзализныци.

3. Вообще тарифная нагрузка – это то, что необходимо снижать. Я много раз писал и говорил: у нас есть два пути: либо сохранить рабочие места в ущерб бюджету, либо по максимуму вытеснить из бизнеса все сейчас, для того, чтобы сегодня получить небольшой плюс в бюджет.

4. Все, что я понимаю о нынешней ситуации, мы имеем колоссальные проблемы с бизнесом, который уничтожается ударами дронов и ракет с одной стороны и с другой, есть правительство, которое боится принять решения, противоречащие предварительным договоренностям с МВФ и ЕС. Или точнее правительство готово увидеть проблемы в ритейле, но вообще не видит проблемы в производстве. При этом правительство должно уже сейчас думать над программами поддержки производителей, которые включают льготное кредитование и программы восстановления производств.

5. Нам нужно уже сейчас менять переговорную позицию, ведь закрытие портов и изменение военной стратегии РФ резко меняет реальность, в которой мы сейчас живем. К сожалению, у нас нет опций не менять ситуации в переговорах с ЕС и МВФ, как нашими главными кредиторами. И наш выбор очень прост: либо мы проведем сложные переговоры и добьемся возможности поддержать собственный бизнес, либо наша промышленность рухнет в течение одного года.