Фото: ОВА

В течение 7 сентября российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Под вражеским огнем оказались четыре района региона. На Никопольщине удары пришлись по Никополю, Марганецкой, Покровской, Красногригоревской и Мировской громадах, где была повреждена инфраструктура, частный дом и здание автошколы.

В Зеленодольской громаде на Криворожье из-за обстрела повреждена АЗС.

В Юрьевской громаде Павлоградского района повреждена инфраструктура, произошел пожар. Также из-за вражеской атаки возник пожар в Николаевской громаде Синельниковского района.

К счастью, информации о пострадавших в результате российских ударов нет.

Напомним, утром 7 сентября российские войска нанесли четыре авиаудара по Краматорску Донецкой области. Погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения.