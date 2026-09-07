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07 сентября 2026, 19:46

Россияне обстреляли четыре района Днепропетровщины: повреждены АЗС и автошкола, возникли пожары

07 сентября 2026, 19:46
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Фото: ОВА
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В течение 7 сентября российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Под вражеским огнем оказались четыре района региона. На Никопольщине удары пришлись по Никополю, Марганецкой, Покровской, Красногригоревской и Мировской громадах, где была повреждена инфраструктура, частный дом и здание автошколы.

В Зеленодольской громаде на Криворожье из-за обстрела повреждена АЗС.

В Юрьевской громаде Павлоградского района повреждена инфраструктура, произошел пожар. Также из-за вражеской атаки возник пожар в Николаевской громаде Синельниковского района.

К счастью, информации о пострадавших в результате российских ударов нет.

Напомним, утром 7 сентября российские войска нанесли четыре авиаудара по Краматорску Донецкой области. Погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения.

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