Фото: ГБР

ДТП произошло в Харькове 5 сентября около 22:45

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

На проспекте Героев Харькова нацгвардеец за рулем автомобиля Tesla не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач на обочине. Автомобиль разбит вдребезги.

В результате сильного удара водитель и его пассажирка погибли на месте.

Следователи ГБР проводят устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Харьковской области следователи сообщили о подозрении 39-летней водительнице Tesla Model X, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП с пострадавшим. Авария произошла 23 августа вблизи поселка Коротич Харьковского района.