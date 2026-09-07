Россияне ударили по табачной фабрике в Прилуках

Фото: Национальная полиция

7 сентября россияне атаковали Черниговскую область. В частности, ударили по табачной фабрике.

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

В полиции рассказали, что враг ударил беспилотниками по предприятию в Прилуках. Предварительно пострадала одна женщина, которая была на остановке. В результате атаки произошел масштабный пожар.

В компании British American Tobacco подтвердили атаку. К счастью, работники фабрики не пострадали. В настоящее время идет оценка последствий.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Украину 92 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 12 локациях. Также обломки сбитого беспилотника упали на одной локации.