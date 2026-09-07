Россияне ударили по многоэтажке в Харькове
Россияне вечером 7 сентября ударили по Харькову. Мэр города сообщил о раненом жителе
Об этом сообщает мэр города, передает RegioNews.
По словам Игоря Терехова, российский беспилотник ударил по многоэтажке в Киевском районе города. Известно, что попадание произошло на уровне шестого этажа. Есть информация об одном пострадавшем.
Напомним, ранее россияне атаковали Черниговскую область. В частности, ударили по табачной фабрике.
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