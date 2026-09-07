В Закарпатье поймали российского дезертира, который надеялся сбежать через Украину
В Закарпатье задержали уроженца Чечни. Оказалось, он убегал от российской армии через территорию Украины
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Пограничники задержали 24-летнего уроженца Чечни. Известно, что он пересек границу из Словакии вне пунктов пропуска. Как выяснилось, его призвали в русскую армию. После этого он дезертировал и уехал в Европу с поддельными документами.
"В Украину решил попасть нелегально - без документов. Он будет передан словацким правоохранителям в порядке реадмиссии", - говорят в ГПСУ.
Напомним, ранее правоохранители задержали 57-летнего адвоката из Ужгорода, который за 7 тысяч долларов пытался незаконно переправить военнообязанного через государственную границу в Венгрию.
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