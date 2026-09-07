В Харькове таксист вывез военного из части за "гонорар зелеными"

Фото: прокуратура

В Харькове разоблачили таксиста, который вывозит военных с мест дислокации военных подразделений. Теперь ему может угрожать заключение

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В 2023 году таксист во время общения с пассажиром рассказал о своем дополнительном заработке: он вывозит военных из мест дислокации военных подразделений. Для связи водитель оставил свой телефонный номер.

Затем мужчины встретились, чтобы спланировать детали вывоза товарища пассажира – военнослужащего, дислоцировавшегося на территории Харьковского района. Таксист планировал часть блокпостов объехать, а на других – не останавливаться. Поездку он оценил в 800 долларов.

В начале июля он отправил сообщение с требованием перечислить 2 тысячи гривен на карточку его жены, чтобы купить топливо. На следующий день он приехал в оговоренный населенный пункт, забрал оттуда военнослужащего и привез его в Харьков. Однако после получения денег таксиста задержали правоохранители.

Теперь он получил подозрение.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.