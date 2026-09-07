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Наталья Панченко Журналистка info@regionews.ua
07 сентября 2026, 18:26

Что делает украинцев счастливыми на пятом году войны

07 сентября 2026, 18:26
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71% жителей Украины считают себя счастливыми людьми, свидетельствует последний опрос КМИС. Несчастными называют себя лишь 16%. На пятом году войны. Парадокс? Отнюдь
71% жителей Украины считают себя счастливыми людьми, свидетельствует последний опрос КМИС. Несчастными называют себя лишь 16%. На пятом году войны. Парадокс? Отнюдь
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В 2022-м все мы столкнулись с одним общим горем расставания – исчез наш привычный мир, жизнь перестала быть прежней и показала, что таковой уже не будет никогда, по крайней мере, в ближайшем будущем. И запустился процесс адаптации к новой реальности. По классической модели Элизабет Кюблер-Росс, все мы прошли первые четыре стадии горевания: шок и отрицание (этого не может быть в ХХI веке!), гнев и обида (москали проклятые, Путин – сумасшедший убийца), торг (а что было бы, если бы?..) и депрессия (все плохо…) Но мозг человеческий устроен так, что он не может горевать вечно и рано или поздно приходит к пятой стадии горевания – принятию. И вот тут-то и начинает возвращаться то самое счастье, которое демонстрируют сегодня украинцы.

Постоянные тревоги и обстрелы. Чему ж мы радуемся? Что во время последнего обстрела "прилетело" не в твой дом, что в убежище удалось найти классное удобное место, что мы живы, в конце концов. Что в кинотеатре удалось досмотреть фильм или мультфильм с ребенком до конца. Что в МакДональдсе, который открывается лишь через полчаса после отбоя, ты купил заветную картошку фри и чизбургер, которые в этот раз как-то особенно вкусны. Что твой ребенок целых полдня провел в классе, а не в подвале.

Коммунальный ад и блекауты – а ты кайфуешь, что купил "экофло", что дали свет спустя 10 часов потемок, что в магазине взял свежую, а не протухшую рыбу, что рядом есть кафе, где можно согреться и поесть горячего, что у тебя дома – запасы гречки, воды и туалетной бумаги. А если у тебя еще и домик в селе – вообще, считай, джек-пот.

Закрытые границы – а ты мужчина и тебя отправили в командировку или у тебя есть возможность выезда. И Бог с ним уже с тем "Борисполем"! День езды на автобусе, машине или в поезде – и ты на свободе! А потом возвращаешься домой и чувствуешь на себе восторженные взгляды коллег, вперемешку с грустью и легкой завистью.

Непредсказуемость развития событий – и ты учишься ценить каждый день, близкого и родного человека рядом, время, проведенное с ним. Отказываешься от накопительства и необязательных трат на материальные вещи. Новая квартира? Ремонт? Новая мебель? Это все хорошо, конечно. Но вдруг завтра "прилетит"? И ты тратишь на сегодняшний день, на путешествия, на впечатления, на вкусную еду и вино здесь и сейчас. Что там будет завтра – кто его знает. Едешь в путешествие – и не тащишь домой кучу ненужных сувениров-пылесборников. В какой-то момент вообще понимаешь, что вещей должно быть столько, чтобы их, в случае чего, можно было уместить в машину или пару чемоданов. Радуешься чистому небу, по которому не летит всякий непотреб, радуешься чистому воздуху без гари и дыма после "прилета", радуешься открытым мостам, метро без остановки…

На этом фоне вспоминаются открытые лица и улыбки счастливых людей в тех же азиатских странах. Многие живут далеко не так хорошо, как мы привыкли жить у себя дома в Украине. Но теперь и мы, как и они, открываем для себя радость и счастье во многих вещах, которые раньше не замечали. В простых вещах, в их ценности. В ценности жизни самой по себе. И все это делает нас счастливее. И сильнее. И в этом уже наша большая победа.

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