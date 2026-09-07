На Киевщине в результате столкновения двух авто травмировались четыре человека
ДТП произошло возле села Студеники в Бориспольском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно установлено, что 51-летний водитель Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с авто "ВАЗ", за рулем которого находился 46-летний мужчина.
В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров "ВАЗа" – 44-летний мужчина и 14-летний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство.
Напомним, 5 сентября около 22:45 в Харькове Tesla влетела в столб. На месте погиб водитель-нацгвардеец и пассажирка.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Закарпатье поймали российского дезертира, который надеялся сбежать через Украину
07 сентября 2026, 20:30Россияне обстреляли четыре района Днепропетровщины: повреждены АЗС и автошкола, возникли пожары
07 сентября 2026, 19:46Игра в поддавки: что на самом деле означает визит Кушнера и Виткоффа в Киев
07 сентября 2026, 19:29В Киеве предприниматель самовольно построил двухэтажное здание и сдавал его под магазин
07 сентября 2026, 19:08Для концертов срочно ищут новые локации: как в Киеве восприняли запрет на массовые мероприятия
07 сентября 2026, 18:49На Прикарпатье КамАЗ с детьми вылетел со склона
07 сентября 2026, 18:45Что делает украинцев счастливыми на пятом году войны
07 сентября 2026, 18:26В Харькове таксист вывез военного из части за "гонорар зелеными"
07 сентября 2026, 18:10Виткофф заявил о "существенном прогрессе" в переговорах с Украиной и РФ
07 сентября 2026, 18:01
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »