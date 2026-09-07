Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с авто "ВАЗ", за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров "ВАЗа" – 44-летний мужчина и 14-летний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Напомним, 5 сентября около 22:45 в Харькове Tesla влетела в столб. На месте погиб водитель-нацгвардеец и пассажирка.