В Винницкой области толпа вытащила из авто и избила военного ТЦК

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Об этом сообщает Винницкий областной ТЦК и СП передает RegioNews.

Предварительно, на выезде из города несколько гражданских автомобилей заблокировали движение служебного авто, в котором находились военные одного из ТЦК и СП Винницкой области. После этого из машин вышли люди, которые извлекли одного из военнослужащих и нанесли ему значительные телесные повреждения.

Пострадавший военный госпитализирован.

"Другие военнослужащие, которые находились в составе группы оповещения, в 2022-2023 годах принимали участие в боевых действиях и добровольно встали на защиту государства и его граждан, от которых сегодня и подверглись физическому насилию", - говорят в ТЦК.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. В ТЦК отметили, что каждый виновный будет привлечен к ответственности и понесет наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Отмечаем, любое применение силы, угроз, насилия или препятствование законной деятельности военнослужащих недопустимо", - подчеркивают в ТЦК.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.