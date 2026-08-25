В Винницкой области пенсионер изнасиловал 10-летнюю девочку: ребенок сделал видео

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В Винницкой области 82-летний мужчина получил подозрение. Оказалось, он долгое время развращал ребенка и изнасиловал его

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

82-летний мужчина является дальним родственником родителей ребенка. С марта 2024 по май 2026 он систематически совершал развратные действия относительно малолетней: пенсионер показывал ей свой половой орган, разговаривал с 10-летней девочкой на сексуальную тематику.

В мае этого года он завел ее в сарай во дворе и изнасиловал. Ребенок не осознавал, что происходит. Она даже сделала видео того, что произошло. Когда об этом видео узнала школьная психология, она обратилась в полицию.

Пока мужчина под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.