Изнасиловал и ограбил 17-летнюю: в Кировоградской области суд отклонил апелляцию педофила-рецидивиста
Кропивницкий апелляционный суд оставил по-прежнему приговор 49-летнему мужчине, которого приговорили к 8 годам лишения свободы за изнасилование 17-летней девушки и ограбление. Апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника суд отклонил
Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.
Преступление произошло в Александрийском районе. Осужденный был знаком с матерью потерпевшей и раньше бывал в их доме.
По данным прокуратуры, когда девушка осталась одна, к ее домовладению пришел знакомый семьи, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в летнюю кухню, где находилась 17-летняя девушка, выхватил из ее рук мобильный телефон и положил его в карман.
После этого мужчина напал на девушку, повалил ее на кровать и, несмотря на ее сопротивление, изнасиловал.
Преступление прекратилось после того, как в летнюю кухню вошла малолетняя подруга потерпевшей. Девушка пришла навестить ее, поскольку та не отвечала на телефонные звонки.
Увидев подругу, потерпевшая принялась звать на помощь. Малолетняя девушка убежала домой и рассказала матери об увиденном. Вскоре туда прибежала и пострадала, после чего женщина вызвала полицию.
Ранее мужчина уже был судим за кражу и незаконное завладение транспортным средством.
Петровский районный суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней и грабеже, совершенном повторно и сопряженном с проникновением в жилье - по ч. 3 ст. 152 и ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.
Кропивницкий апелляционный суд отклонил жалобы обвиняемого и его защитника и оставил приговор по-прежнему.
Мужчина проведет 8 лет в тюрьме.
Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.