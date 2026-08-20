Изнасиловал и ограбил 17-летнюю: в Кировоградской области суд отклонил апелляцию педофила-рецидивиста

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Кропивницкий апелляционный суд оставил по-прежнему приговор 49-летнему мужчине, которого приговорили к 8 годам лишения свободы за изнасилование 17-летней девушки и ограбление. Апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника суд отклонил

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Преступление произошло в Александрийском районе. Осужденный был знаком с матерью потерпевшей и раньше бывал в их доме.

По данным прокуратуры, когда девушка осталась одна, к ее домовладению пришел знакомый семьи, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в летнюю кухню, где находилась 17-летняя девушка, выхватил из ее рук мобильный телефон и положил его в карман.

После этого мужчина напал на девушку, повалил ее на кровать и, несмотря на ее сопротивление, изнасиловал.

Преступление прекратилось после того, как в летнюю кухню вошла малолетняя подруга потерпевшей. Девушка пришла навестить ее, поскольку та не отвечала на телефонные звонки.

Увидев подругу, потерпевшая принялась звать на помощь. Малолетняя девушка убежала домой и рассказала матери об увиденном. Вскоре туда прибежала и пострадала, после чего женщина вызвала полицию.

Ранее мужчина уже был судим за кражу и незаконное завладение транспортным средством.

Петровский районный суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней и грабеже, совершенном повторно и сопряженном с проникновением в жилье - по ч. 3 ст. 152 и ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.

Кропивницкий апелляционный суд отклонил жалобы обвиняемого и его защитника и оставил приговор по-прежнему.

Мужчина проведет 8 лет в тюрьме.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.