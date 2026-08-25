В Николаевской области руководителя больницы подозревают в служебной халатности из-за убытков НСЗУ на 15 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

Руководителю одной из больниц Николаевской области сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей государственному бюджету нанесено более 15 млн грн убытков.

Следствие установило, что в течение 2023-2025 годов больница заключила с Национальной службой здоровья Украины ряд договоров в рамках Программы медицинских гарантий. Речь шла о финансировании разных видов медицинской помощи взрослым и детям.

В то же время медицинское учреждение не отвечало установленным требованиям для предоставления части заявленных услуг. В частности, у больницы не было необходимого оборудования и соответствующих медицинских специалистов.

Тем не менее, в электронную систему здравоохранения вносили сведения о предоставлении медицинских услуг, которые фактически не могли быть обеспечены заведением в заявленном объеме и в соответствии с установленными условиями.

На основании данных НСЗУ перечисляла больницы бюджетные средства за медицинские услуги, надлежащее предоставление которых фактически не было обеспечено.

В результате, по данным правоохранителей, государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 15 млн грн.

Руководителю больницы инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия — ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили масштабную схему мошенничества с недвижимостью в одном из новостроек на Печерске .