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25 августа 2026, 21:47

ДТП на Житомирщине: из-за столкновения легковушки и маршрутки пострадали семь человек

25 августа 2026, 21:47
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Фото: полиция Житомирской области
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На Житомирщине в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом травмировались семь человек — водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса

Об этом сообщила полиция Житомирской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа около 14:30 на 90-м километре автодороги Киев-Чоп вблизи села Царевки Коростышевской общины.

По предварительным данным полиции, водитель Chevrolet Aveo, двигаясь в направлении Киева, столкнулся с попутным маршрутным автобусом Volkswagen LT, курсировавшим по маршруту Луцк-Киев. В результате столкновения автобус опрокинулся.

Травмы получили водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса. Всех пострадавших доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители устанавливают причины и все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в селе Подлужье Дубенского района 68-летняя женщина погибла в результате ДТП. Авария произошла 25 августа около 10:25 на автодороге "Киев - Чоп".

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