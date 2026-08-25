ДТП на Житомирщине: из-за столкновения легковушки и маршрутки пострадали семь человек
На Житомирщине в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом травмировались семь человек — водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса
Об этом сообщила полиция Житомирской области, передает RegioNews .
Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа около 14:30 на 90-м километре автодороги Киев-Чоп вблизи села Царевки Коростышевской общины.
По предварительным данным полиции, водитель Chevrolet Aveo, двигаясь в направлении Киева, столкнулся с попутным маршрутным автобусом Volkswagen LT, курсировавшим по маршруту Луцк-Киев. В результате столкновения автобус опрокинулся.
Травмы получили водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса. Всех пострадавших доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи.
Правоохранители устанавливают причины и все обстоятельства ДТП.
Напомним, что в селе Подлужье Дубенского района 68-летняя женщина погибла в результате ДТП. Авария произошла 25 августа около 10:25 на автодороге "Киев - Чоп".