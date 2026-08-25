В Харьковской области нацгвардейцы освободили лесной массив и взяли под контроль часть села
Бойцы 23-го отдельного штурмового полка "Р.У.Г" Национальной гвардии Украины освободили от российских войск лесной массив в Купянском районе Харьковской области
Об этом сообщил 23-й отдельный штурмовой полк "Р.У.Г", обнародовав кадры боевой работы, передает RegioNews .
Во время операции в Дворичанском районе иностранные военнослужащие подразделения зачистили участок местности юго-западнее Двуречной и взяли под контроль северную часть населенного пункта Западное.
По сообщению подразделения, в этом районе было уволено 7,5 квадратного километра территории.
Военные обнародовали видео, на котором показали ход операции и результаты зачистки территории.
Напомним, что батальон беспилотных систем " Стражи " 36-й отдельной бригады морской пехоты показал кадры боевой работы против русских войск.