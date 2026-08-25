Атака дрона на Запорожье: количество пострадавших выросло до семи
В Запорожье семь человек пострадали в результате атаки российских войск. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Увеличивается количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье", - написал он.
По его словам, в результате удара российского беспилотника также возник пожар на автостоянке.
Огнем уничтожены и повреждены автомобили.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что российские войска 25 августа атаковали Запорожье беспилотниками. В результате удара ранены три человека, около десяти автомобилей загорелись.
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