Оккупанты атаковали четыре района Днепропетровщины: пострадали четыре человека

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Российские войска в течение дня атаковали дронами и обстреливали из артиллерии Никопольский, Криворожский, Синельниковский и Павлоградский районы Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Никопольском районе русские военные избивали по Никополю, Марганецкому, Красногригоревскому, Покровскому городскому и сельскому и Мозолевскому общинам. В результате атак возникли пожары.

Повреждены четыре частных дома, магазины, гараж, предприятие, инфраструктура, газопровод, автомобили и микроавтобус. Четверо человек пострадали.

В Криворожском районе российские войска ударили управляемыми авиабомбами по Кривому Рогу, где также возник пожар. По Зеленодольскому обществу оккупанты били FPV-дронами — поврежденное предприятие, произошло возгорание.

В Николаевской общине Синельниковского района в результате атаки БпЛА разрушен частный дом и загорелся автомобиль.

По Васильковской общине русские военные нанесли удары КАБам. Там повреждены частный дом и три хозяйственных постройки, возник пожар.

В Павлограде из-за атаки беспилотника горели гараж и автомобиль.

Напомним, что в Запорожье семь человек пострадали в результате атаки российских войск. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.