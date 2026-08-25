В Буче разоблачили масштабную схему незаконной продажи недвижимости

Фото: прокуратура Киевской области

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, пытался мошенническим путем завладеть 108,5 тысячи долларов США, продав чужой дом в Буче

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры установлено, что подозреваемый получил информацию о частном доме, владелец которого с 2022 года находится за пределами Украины.

По данным следствия, мужчина подделал паспорт настоящего владельца, вклеив туда собственную фотографию. Также он оформил от его имени доверенность и получил дубликаты документов на недвижимость.

После этого подозреваемый из-за риэлтора, которая, по предварительным данным, не знала о его преступных намерениях, выставил дом на продажу за 115 тысяч долларов.

Потенциальная покупательница осмотрела недвижимость и согласилась приобрести ее за 108,5 тысячи долларов. Она передала подозреваемому 1 тысячу долларов задатку.

Во время встречи у нотариуса мужчина, выдавая себя настоящим владельцем дома, должен был получить остальные средства. В рамках контроля за совершением преступления ему передали 107,5 тысяч долларов США.

Однако подписать договор купли-продажи он не успел – правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ.

В общей сложности подозреваемый пытался завладеть 108,5 тысячи долларов США.

Его действия квалифицировали как законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах - ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Правоохранители устанавливают другие возможные участники преступной схемы.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили масштабную схему мошенничества с недвижимостью в одном из новостроек на Печерске.