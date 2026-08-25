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25 августа 2026, 20:25

В Запорожье легковушка влетела в грузовик: водитель погиб на месте

25 августа 2026, 20:25
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Фото: Нацполиция
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Авария произошла вечером 24 августа. Один из водителей погиб на месте

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Предварительно водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем MAN. От полученных травм 39-летний водитель легковушки погиб на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не превышать скорость, неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения и быть внимательными во время маневрирования. Ответственное поведение каждого участника дорожного движения помогает предотвратить аварии и сохранить жизнь людей", - говорят.

Напомним, ранее на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге : погибли водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

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