В Запорожье легковушка влетела в грузовик: водитель погиб на месте

Фото: Нацполиция

Авария произошла вечером 24 августа. Один из водителей погиб на месте

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Предварительно водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем MAN. От полученных травм 39-летний водитель легковушки погиб на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полиция призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не превышать скорость, неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения и быть внимательными во время маневрирования. Ответственное поведение каждого участника дорожного движения помогает предотвратить аварии и сохранить жизнь людей", - говорят.

Напомним, ранее на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге : погибли водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.