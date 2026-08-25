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25 августа 2026, 20:40

В Ровенской области делец организовал уклонисту "путь в Беларусь"

25 августа 2026, 20:40
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Фото из открытых источников
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В Ровенской области судили мужчину, который пытался переправить военнообязанного в Беларусь. За это он надеялся получить пять тысяч долларов

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в августе прошлого года делец вместе с военнообязанным приехал в село Переброды. Там их задержали пограничники. Оказалось, делец пообещал мужчине "помощь" в пересечении границы к Беларуси, и хотел заработать на этом 6 тысяч долларов.

Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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