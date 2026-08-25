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25 серпня 2026, 20:55

На Вінниччині пенсіонер зґвалтував 10-річну дівчинку: дитина зробила відео

25 серпня 2026, 20:55
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Фото з відкритих джерел
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У Вінницькій області 82-річний чоловік отримав підозру. Виявилось, він тривалий час розбещував дитину і зґвалтував її

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

82-річний чоловік є далеким родичем батьків дитини. З березня 2024 року по травень 2026 року він систематично вчиняв розпусні дії щодо малолітньої: пенсіонер показував їй свій статевий орган, розмовляв з 10-річною дівчинкою на сексуальну тематику.

У травні цього року він завів її у сарай на подвір'ї та зґвалтував її. Дитина не усвідомлювала, що відбувається. Вона навіть зробила відео того, що сталось. Коли про це відео дізналась шкільна психологиня, вона звернулась до поліції.

Наразі чоловік під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.

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