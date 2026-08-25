Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли два человека

Фото: Нацполиция

Авария произошла 25 августа около 17:20 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от города Хорол. К сожалению, погибли люди

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

52-летний водитель автомобиля ГАЗ столкнулся с Mercedes-Benz CLA, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. В результате ДТП погибли два пассажира: 25-летний мужчина, находившийся в салоне ГАЗ, а также 34-летняя пассажирка иномарки.

Водители автомобилей и 36-летний пассажир легковушки были госпитализированы с травмами.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если оно повлекло за собой гибель нескольких человек", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области 16-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали.