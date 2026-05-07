Украинская модель Даша Астафьева многим известна благодаря музыкальной карьере. В частности, в группе NikitA. Однако теперь она объяснила, что петь больше не может

По словам Даши Астафьевой, когда она ушла от продюсера Юрия Никитина, она хотела развивать сольный проект. Однако она столкнулась со многими сложными моментами.

"Когда я начала петь сама, для меня откровенно стало новостью то, что там везде нужно башлять, а я, как артист, привыкла, что за меня это кто-то делает. Эти все какие-то выныривали моменты, с которыми мне было тяжело", - говорит артистка.

Уже к 2022 году она все же смогла наладить процессы. Однако произошла полномасштабная война, и это полностью отразило у нее желание петь.

"Оно все только возобновилось перед войной. Возобновились мои туры концертные. Возобновился новый коллектив, организовался новый коллектив. Началась война, честно, у меня оборвалось. Я не могу петь. Хотя ты же видишь количество сейчас людей, которые просят петь снова, возвращаться", - говорит Даша Астафьева.

Справка. Даша Астафьева – украинская певица, модель. После начала полномасштабной войны она присоединилась к волонтерскому движению, которое помогает украинской армии. Осенью 2022 года она запустила приложение по озвучиванию аудиокниг на украинском языке. Впоследствии она призналась, что основателем проекта ее любимый.