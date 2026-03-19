Судья, сбившая двоих детей в Харькове, предстанет перед судом

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что подозреваемая сбила двух девушек – 13 и 14 лет. Обе получили тяжелые травмы. 14-летняя до сих пор находится в реанимации без сознания, 13-летняя девушка в январе 2026 года пришла в себя и проходит реабилитацию.

По данным следствия, водитель не сбавила скорость и не остановилась перед пешеходным переходом на улице Дудинской. Экспертизы подтвердили, что избежать наезда она могла, а технических неисправностей автомобиля не было.

Ей инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Досудебное расследование завершено, дело передано в суд.

"Жизнь и здоровье ребенка – самая высокая ценность. Ни один статус не может оправдать пренебрежение правилами безопасности на дороге. Каждый, кто садится за руль, берет на себя ответственность. Когда речь идет о детях – ответственность растет в разы", – отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

Как известно, авария произошла 18 декабря 2025 года на улице Дудинской у нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель не сбавила скорость и не предпочла двух девушек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили дорогу. В результате наезда обе девушки получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы.

20 декабря Государственное бюро расследований объявило судье подозрение.

Впоследствии местные телеграмм-каналы опубликовали видео, где зафиксирован момент ДТП.