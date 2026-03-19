10:30  19 марта
На Буковине судили мужчин, которые жестоко расправились с пенсионерами
08:22  19 марта
В Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
07:52  19 марта
На Полтавщине АЗС больше года продавала топливо без лицензии
UA | RU
UA | RU
19 марта 2026, 11:22

Судья, сбившая двоих детей в Харькове, предстанет перед судом

19 марта 2026, 11:22
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Дело судьи, совершившей наезд на двоих детей на пешеходном переходе в Харькове, передано в суд

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что подозреваемая сбила двух девушек – 13 и 14 лет. Обе получили тяжелые травмы. 14-летняя до сих пор находится в реанимации без сознания, 13-летняя девушка в январе 2026 года пришла в себя и проходит реабилитацию.

По данным следствия, водитель не сбавила скорость и не остановилась перед пешеходным переходом на улице Дудинской. Экспертизы подтвердили, что избежать наезда она могла, а технических неисправностей автомобиля не было.

Ей инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Досудебное расследование завершено, дело передано в суд.

"Жизнь и здоровье ребенка – самая высокая ценность. Ни один статус не может оправдать пренебрежение правилами безопасности на дороге. Каждый, кто садится за руль, берет на себя ответственность. Когда речь идет о детях – ответственность растет в разы", – отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

Как известно, авария произошла 18 декабря 2025 года на улице Дудинской у нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель не сбавила скорость и не предпочла двух девушек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили дорогу. В результате наезда обе девушки получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы.

20 декабря Государственное бюро расследований объявило судье подозрение.

Впоследствии местные телеграмм-каналы опубликовали видео, где зафиксирован момент ДТП.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд ДТП прокуратура ПДД судья Харьков дети пешеходный переход
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »