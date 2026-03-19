Полиция выясняет обстоятельства отравления детей после посещения одного из развлекательных центров города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В больницу обратились семь детей. Специалисты проводят необходимые лабораторные и санитарно-эпидемиологические обследования, чтобы установить причину инфекции.

Правоохранители зарегистрировали событие и проводят проверку. По ее результатам дадут правовую квалификацию.

Напомним, по факту массового отравления в развлекательном центре во Львове возбуждено уголовное производство. Известно о 28 пострадавших, среди них – 20 детей до 15 лет.