02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
08:56  02 лютого
На Херсонщині військові РФ із психічними розладами навчають дітей – ЦНС
08:26  02 лютого
Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина
02 лютого 2026, 08:42

Обіцяв звільнення від служби за $6000: на Вінниччині затримали представника ГО

02 лютого 2026, 08:42
Фото: Національна поліція
На Вінниччині правоохоронці затримали представника всеукраїнської громадської організації, який за грошову винагороду обіцяв сприяти ухиленню від проходження військової служби

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Йдеться про співробітника відділу комітету з боротьби з корупцією та організованою злочинністю одного з осередків ВГО. За даними слідства, замість викриття корупційних схем чоловік налагодив власну протиправну діяльність.

Правоохоронці встановили, що фігурант за 6000 доларів США обіцяв вплинути на керівництво військової частини та "вирішити питання" щодо звільнення військовослужбовця від проходження служби.

Чоловіка затримали "на гарячому". Під час обшуків вилучено 6 тисяч доларів, отриманих як неправомірна вигода, посвідчення співробітника комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ВГО, мобільні телефони та автомобіль.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси визнав винною слідчу поліції у корупційному злочині. Вона обіцяла чоловіку вирішити питання щодо його виїзду за кордон. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 000 гривень.

