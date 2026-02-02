Ночной обстрел Херсона: есть пострадавшие
Около полуночи оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Днепровского района Херсона
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской МВА, передает RegioNews.
Известно о двух пострадавших, которых сотрудники полиции доставили в больницу.
79-летняя женщина и мужчина 75 лет получили минно-взрывные травмы, ушибы. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Напомним, за прошедшие сутки под вражеским террором находились 27 населенных пунктов Херсонской области. Получили ранения три человека.
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
