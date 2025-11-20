У Вінниці загорівся генератор біля магазину

У Вінниці сталося надзвичайне подія: в одному з районів міста загорівся генератор, розташований біля магазину

Про це повідомляють очевидці, пише RegioNews.

Вогонь швидко охопив пристрій, що спричинило значне задимлення. На місце події оперативно прибула пожежна служба, яка взяла ситуацію під контроль і ліквідувала полум’я.

Під час інциденту ніхто з людей не постраждав, але магазин і навколишні приміщення були частково евакуйовані через небезпеку. Причини загоряння наразі встановлюються. Ймовірно, займання сталося через технічний збій в роботі генератора.

Місцеві правоохоронці та рятувальники проводять розслідування, щоб з'ясувати обставини події та перевірити наявність порушень правил безпеки.

