В Виннице суд освободил пожизненно осужденного из‑за неизлечимой болезни

Об этом сообщил Винницкий апелляционный суд, передает RegioNews.

Коллегия судей отменила решение местного суда и удовлетворила представление учреждения исполнения наказаний, которое обратилось после того, как медицинская комиссия диагностировала у осужденного злокачественную опухоль IV стадии с метастазами и сопутствующими осложнениями. Это заболевание входит в официальный перечень болезней, дающих основания для освобождения от наказания.

Местный суд ранее отказал в увольнении, отметив, что диагноз не подтвержден гистологическим или морфологическим исследованием. Апелляционная инстанция установила, что такое исследование не проводилось из-за реальной угрозы жизни – состояние заключенного не позволяло выполнить процедуру без риска фатальных последствий.

Суд признал имеющиеся медицинские документы достаточными, подчеркнув, что болезнь неизлечима, лишает человека возможности себя обслуживать и требует исключительно паллиативной помощи.

Коллегия также обратила внимание на положения ст. 84 УКУ, которое разрешает увольнение в случае тяжелой болезни, и на практику Европейского суда по правам человека об обязанности государства обеспечить надлежащие условия содержания и доступ к медицинской помощи.

Учитывая состояние осужденного и риски его жизни, апелляционный суд постановил освободить его от дальнейшего отбывания наказания.

