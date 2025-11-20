В Виннице суд освободил пожизненно осужденного из‑за неизлечимой болезни
Винницкий апелляционный суд принял решение освободить пожизненно заключенного от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья
Об этом сообщил Винницкий апелляционный суд, передает RegioNews.
Коллегия судей отменила решение местного суда и удовлетворила представление учреждения исполнения наказаний, которое обратилось после того, как медицинская комиссия диагностировала у осужденного злокачественную опухоль IV стадии с метастазами и сопутствующими осложнениями. Это заболевание входит в официальный перечень болезней, дающих основания для освобождения от наказания.
Местный суд ранее отказал в увольнении, отметив, что диагноз не подтвержден гистологическим или морфологическим исследованием. Апелляционная инстанция установила, что такое исследование не проводилось из-за реальной угрозы жизни – состояние заключенного не позволяло выполнить процедуру без риска фатальных последствий.
Суд признал имеющиеся медицинские документы достаточными, подчеркнув, что болезнь неизлечима, лишает человека возможности себя обслуживать и требует исключительно паллиативной помощи.
Коллегия также обратила внимание на положения ст. 84 УКУ, которое разрешает увольнение в случае тяжелой болезни, и на практику Европейского суда по правам человека об обязанности государства обеспечить надлежащие условия содержания и доступ к медицинской помощи.
Учитывая состояние осужденного и риски его жизни, апелляционный суд постановил освободить его от дальнейшего отбывания наказания.
