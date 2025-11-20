15:21  21 листопада
20 листопада 2025, 09:40

У Вінниці суд звільнив довічно засудженого через невиліковну хворобу

20 листопада 2025, 09:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вінницький апеляційний суд ухвалив рішення звільнити довічно ув'язненого від подальшого відбування покарання за станом здоров'я

Про це повідомив Вінницький апеляційний суд, передає RegioNews.

Колегія суддів скасувала рішення місцевого суду та задовольнила подання установи виконання покарань, яка звернулася після того, як медична комісія діагностувала у засудженого злоякісну пухлину IV стадії з метастазами та супутніми ускладненнями. Це захворювання входить до офіційного переліку хвороб, що дають підстави для звільнення від покарання.

Місцевий суд раніше відмовив у звільненні, зазначивши, що діагноз не підтверджено гістологічним або морфологічним дослідженням. Апеляційна інстанція встановила, що таке дослідження не проводили через реальну загрозу життю – стан ув'язненого не дозволяв виконати процедуру без ризику фатальних наслідків.

Суд визнав наявні медичні документи достатніми, підкресливши, що хвороба є невиліковною, позбавляє людину можливості себе обслуговувати та потребує виключно паліативної допомоги.

Колегія також звернула увагу на положення ст. 84 ККУ, яке дозволяє звільнення у разі тяжкої хвороби, та на практику Європейського суду з прав людини щодо обов'язку держави забезпечити належні умови тримання і доступ до медичної допомоги.

Врахувавши стан засудженого та ризики для його життя, апеляційний суд постановив звільнити його від подальшого відбування покарання.

Нагадаємо, до суду скерували два обвинувальні акти щодо осіб, підозрюваних у держзраді в умовах воєнного стану. За даними слідства, 27-річна мешканка Київщини готувала вибухові пристрої для теракту на зупинці у Вінниці. Другий обвинувачений – 19-річний житель Житомира, який намагався закласти вибухівку у дворі багатоповерхівок у цьому ж місті.

