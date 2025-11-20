Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Вінницький апеляційний суд, передає RegioNews.

Колегія суддів скасувала рішення місцевого суду та задовольнила подання установи виконання покарань, яка звернулася після того, як медична комісія діагностувала у засудженого злоякісну пухлину IV стадії з метастазами та супутніми ускладненнями. Це захворювання входить до офіційного переліку хвороб, що дають підстави для звільнення від покарання.

Місцевий суд раніше відмовив у звільненні, зазначивши, що діагноз не підтверджено гістологічним або морфологічним дослідженням. Апеляційна інстанція встановила, що таке дослідження не проводили через реальну загрозу життю – стан ув'язненого не дозволяв виконати процедуру без ризику фатальних наслідків.

Суд визнав наявні медичні документи достатніми, підкресливши, що хвороба є невиліковною, позбавляє людину можливості себе обслуговувати та потребує виключно паліативної допомоги.

Колегія також звернула увагу на положення ст. 84 ККУ, яке дозволяє звільнення у разі тяжкої хвороби, та на практику Європейського суду з прав людини щодо обов'язку держави забезпечити належні умови тримання і доступ до медичної допомоги.

Врахувавши стан засудженого та ризики для його життя, апеляційний суд постановив звільнити його від подальшого відбування покарання.

