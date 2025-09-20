13:50  20 вересня
На Вінниччині підлітки потрапили в ДТП на мотоциклі: їх госпіталізували

Фото: поліція
ДТП сталася 19 вересня у селі Клембівка Могилів-Подільського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos з 29-річним водієм та мотоцикл Geon Stinger, яким керував 16-річний підліток. Разом із хлопцем їхала 14-річна дівчина.

Внаслідок зіткнення обоє підлітків отримали травми, їх госпіталізували.

Водіїв перевірили на сп’яніння – вони були тверезі.

Обидва транспортні засоби вилучили. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини ДТП.

Нагадаємо, ввечері 19 вересня на Полтавщині лектровоз протаранив авто Mazda. Постраждало немовля, травмовану дитину госпіталізували.

