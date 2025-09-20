На Вінниччині підлітки потрапили в ДТП на мотоциклі: їх госпіталізували
ДТП сталася 19 вересня у селі Клембівка Могилів-Подільського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos з 29-річним водієм та мотоцикл Geon Stinger, яким керував 16-річний підліток. Разом із хлопцем їхала 14-річна дівчина.
Внаслідок зіткнення обоє підлітків отримали травми, їх госпіталізували.
Водіїв перевірили на сп’яніння – вони були тверезі.
Обидва транспортні засоби вилучили. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини ДТП.
19 вересня 2025
