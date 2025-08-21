Фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу .

Мужчины 37 и 32 лет обошли блокпосты, вышли к реке и двинулись в воду с ластами и гермомешками. Однако вместо Молдовы их встретил пограничный наряд, который перехватил нарушителей и доставил на берег.

На мужчин составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, ранее правоохранители задержали жителя Одессы, который незаконно переправлял мужчин в Молдову. Стоимость "услуги" составила 8000 гривен.