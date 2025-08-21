Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали двох жителів Вінничцької області, які вирішили перетнути Дністер уплав

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу .

Чоловіки 37 та 32 років обійшли блокпости, вийшли до річки й рушили у воду з ластами та гермомішками. Однак замість Молдови їх зустрів прикордонний наряд, який перехопив порушників і доставив на берег.

На чоловіків склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали жителя Одеси, який незаконно переправляв чоловіків до Молдови. Вартість "послуги" становила 8000 гривень.