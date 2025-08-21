На Вінниччині двоє чоловіків хотіли подолати Дністер, щоб дістатися Молдови
Прикордонники затримали двох жителів Вінничцької області, які вирішили перетнути Дністер уплав
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Чоловіки 37 та 32 років обійшли блокпости, вийшли до річки й рушили у воду з ластами та гермомішками. Однак замість Молдови їх зустрів прикордонний наряд, який перехопив порушників і доставив на берег.
На чоловіків склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали жителя Одеси, який незаконно переправляв чоловіків до Молдови. Вартість "послуги" становила 8000 гривень.
