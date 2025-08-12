Фото: ДПСУ

Молодики віком від 20 до 24 років вирішили вплав через Дністер дістатися Молдови, оминувши пункти пропуску. Щоб не намокли речі й документи, вони запакували їх у герметичні пакети та прив’язали до тіла під одягом, аби під час запливу мати вільні руки.

Втім, прикордонники затримали плавців ще на старті. На них склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, в рамках третього етапу спецоперації "Опікун" правоохоронці викрили ще кілька десятків військовозобовʼязаних осіб, які намагалися уникнути служби у ЗСУ. Підозри отримали майже 30 осіб – як цивільні, так і військовослужбовці. Усі вони надавали фіктивні медичні довідки, зокрема про начебто непридатність до служби чи потребу в догляді за хворими родичами.