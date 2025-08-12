10:18  12 серпня
12 серпня 2025, 11:50

Вплав через Дністер до Молдови: на Вінниччині зупинили компанію "водних туристів"

12 серпня 2025, 11:50
Фото: ДПСУ
Прикордонники зупинили трьох жителів Вінниччини, які планували незаконно перетнути держкордон через річку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Молодики віком від 20 до 24 років вирішили вплав через Дністер дістатися Молдови, оминувши пункти пропуску. Щоб не намокли речі й документи, вони запакували їх у герметичні пакети та прив’язали до тіла під одягом, аби під час запливу мати вільні руки.

Втім, прикордонники затримали плавців ще на старті. На них склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, в рамках третього етапу спецоперації "Опікун" правоохоронці викрили ще кілька десятків військовозобовʼязаних осіб, які намагалися уникнути служби у ЗСУ. Підозри отримали майже 30 осіб – як цивільні, так і військовослужбовці. Усі вони надавали фіктивні медичні довідки, зокрема про начебто непридатність до служби чи потребу в догляді за хворими родичами.

